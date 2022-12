Le Sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun veut s’inspirer du Sénégal pour battre le Brésil et se hisser en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Première nation africaine qualifiée pour le prochain tour de la coupe du monde, le Séneegal a donné des idées aux autres nations africaines engagées dans ce mondial. Si Walid Regragui avait évoqué les Lions du Sénégal avant de battre le Canada et se se hisser en 8es , Rigobert Song veut également passer par la « case Sénégal ».

En effet présent en conférence de presse d’avant match contre le Brésil, l’ancien capitaine des Lions Indomptables s’est dit être confiant de créer la surprise et de se qualifier pour le prochain tour en battant la Seleçao ce vendredi. » Nous devons faire la même chose que le Sénégal. Au regard de l’histoire du football africain, le Cameroun est plus titré que le Sénégal. Donc si le Sénégal a pu le faire, pourquoi pas le Cameroun. Ce serait juste une continuité et c’est une source de motivation » a expliqué Rigobert Song.

Dos au mur, le Cameroun est contraint de gagner contre le Brésil (19 H GMT) pour continuer l’aventure dans cette coupe du monde. Pour le moment , les coéquipiers de Vincent Aboubakar sont 3e de la poule C avec 1 point après deux journées.

