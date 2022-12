Avec un but de Breel Embolo notamment, les Suisses ont signé un succès qui leur permet de finir à la deuxième place du groupe G, derrière le Brésil. Si les Serbes sont éliminés avec un point, les coéquipiers de Xherdan Shaqiri joueront le Portugal en huitièmes.

After a five-goal fest, the Swiss are heading to the Knockout Stages! 🇨🇭@adidasfootball | #FIFAWorldCup

