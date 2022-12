Le Salvadorien Iván Barton a été désigné par la FIFA pour arbitrer le huitième de finale de la Coupe du Monde entre l’Angleterre et le Sénégal dimanche (19h00 GMT).

Iván Barton, 31 ans, a été désigné par l’instance faitière du football mondial pour officier en tant qu’arbitre principal d’Angleterre – Sénégal, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Le Salvadorien a déjà eu à arbitrer deux rencontres dans cette compétition puisqu’il était au sifflet du match Allemagne – Japon et Brésil – Suisse.

Le natif de Santa Ana sera accompagné par ses assistants à savoir son compatriote David Moran et l’Américain Kathryn Nesbitt. Le Salvadorien Said Martínez sera le quatrième arbitre. Auprès de la VAR, on aura le Canadien Drew Fischer qui sera assisté par l’Américain Armando Villarreal. Autant dire donc que la CONCACAF sera bien présente dans ce match.

wiwsport.com