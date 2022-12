Le Portugal n’a pas réussi la passe de trois ! Après des succès successifs face au Ghana (3-2) puis l’Uruguay (2-0), la sélection lusitanienne a été renversée et vaincue par la Corée du Sud (1-2), ce vendredi après-midi, dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe H de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Suite à ce succès arraché in extremis, le pays du matin calme se qualifie pour les 8èmes de finale grâce à une meilleure attaque que l’Uruguay. La Seleção, elle, termine malgré tout première de son groupe.

