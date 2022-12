Au terme d’un match peu spectaculaire et marqué par une histoire de penalty, le Ghana s’incline (0-2) devant l’Uruguay et est éliminé de cette Coupe du Monde. La Celeste prend également la porte suit à la victoire 2-1 de la Corée du Sud contre le Portugal.

Décidément, l’Uruguay est la terreur du Ghana en Coupe du Monde, même si… Douze après leur mémorable quart de finale en Afrique du Sud, les deux nations se retrouvaient au Qatar ce vendredi 2 décembre. Si l’enjeu n’était pas le même qu’en 2010, il n’en manquait pas pourtant. Classés 2e avant l’entame de cette dernière journée, les Black Stars voulaient sécuriser cette place avec un point. De son côté, La Celeste avait besoin d’une victoire pour espérer se hisser en huitième.

De quoi chauffer cet affrontement en dehors mais surtout sur le terrain. Mais une nouvelle fois rattrapé par les démons uruguayens, le Ghana n’a pas échappé à une cruelle élimination alors que tout semblait bien parti après une vingtaine de minutes de jeu. Accroché dans la surface uruguayenne par le gardien Sergio Rochet, Mohammed Kudus obtenait assez logiquement un penalty après un long visionnage auprès de la VAR. Mais c’est de là que le malheur ne fera que commencer.

En bon capitaine, André Ayew se charge du penalty. Mais celui-ci est très, très mal tiré et donc arrêté par le portier de l’Uruguay (21e). Et puis quelques instants plus tard, les coéquipiers de Luis Suarez, pourtant quasi nuls offensivement lors de leurs deux premiers matchs, déroulaient. Coup sur coup, ils ouvrent le score à la 26e minute grâce à Giorgian De Arrascaeta avant de doubler la mise par le même joueur, de nouveau buteur dans la demi-heure de jeu (32e).

Un énorme coup que les Ghanéens ne parviendront jamais à surmonter dans cette rencontre. Si le Ghana était éliminé pendant longtemps, l’Uruguay était de son côté qualifié. Sauf que… En toute fin de match dans l’autre rencontre, la Corée du Sud arrachait la victoire contre le Portugal et passait à la deuxième place de la poule grâce à une meilleure différence de buts devant l’Uruguay. A l’arrivée, le Ghana perd et est éliminé tout comme l’Uruguay malgré son succès. C’est donc le Portugal et la Corée du Sud qui passent en 8e.

