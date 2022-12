Après la séance d’entraînement de ce jeudi, le milieu de terrain des Lions Mamadou Loum Ndiaye s’est prononcé sur le huitième de finale entre l’Angleterre et le Sénégal ce dimanche (19 H GMT).

En marge de la préparation de son crucial en huitièmes de finale face à l’Angleterre, l’équipe nationale du Sénégal a affûté ses armes lors d’une séance d’entrainement effectué ce jeudi. L’occasion pour certains joueurs dont Loum Ndiaye de se prononcer sur ce duel entre Lions de la Téranga et Three Lions.

« Le groupe vit bien, on est concentré avec un bon état d’esprit et on est concentré sur le match qui va suivre. On a fait la fête dans les vestiaires après la qualification mais on est resté concentré car nous sommes des professionnels. Nous savons que tous les matchs sont importants et on est venu pour jouer des finales. On est en coupe du monde et on sait que rien ne sera facile » a commencé par dire le milieu de terrain de Reading.

Mamadou Loum Ndiaye de poursuivre sur le match face à l’Angleterre qui se jouera sans Idrissa Gana Gueye suspendu pour cumul de cartons. « En Coupe du monde il n y’a que les meilleurs. Donc de notre coté, on va répéter ce qu’on a fait en entrainement et gagner ce match. L’absence d’Idrissa Gueye? On parle du football qui est un sport collectif. L’essentiel est d’être prêts pour pouvoir faire le job quand le coach fera appel à moi ou à un autre » a t’il conclut.

