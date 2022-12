Adversaire du Sénégal en huitième de finale, l’Angleterre dispose plus d’une aura qu’une réelle référence dans l’histoire de la Coupe du monde. Une seule fois sacrée championne du monde, l’Angleterre cherche toujours à légitimer son statut d’outsider et devra passer par les champions d’Afrique.

Le Sénégal a assuré sa place pour les huitièmes de finale de cette 22e édition de la Coupe du monde grâce à sa victoire sur l’Equateur mardi dernier. Une qualification qui présente les Lions face à l’Angleterre, le vice-champion d’Europe. Un adversaire inédit pour les Lions qui n’ont jamais croisé les Anglais en compétition internationale. Mais que vaut l’Angleterre présentement dans ce mondial Qatar 2022.

‘’It’s Coming Home !’’ C’est l’une des plus célèbres phrases que les supporters anglais scandent dans les stades pour supporters leurs équipes. Mais l’Angleterre rentre presque toujours bredouille de ses conquêtes internationales. D’ailleurs, la seule finale européenne que les Three Lions ont jouée, c’est celle perdue il y a un an contre l’Italie. Au tableau des palmarès, l’Angleterre n’a pas une armoire remplie de trophée, bien au contraire. Elle remporte la Coupe du monde en 1966 pour la première et unique fois. Avec 16 participations en tout, les Anglais n’ont pas manqué de se rapprocher du sacre mais avec seulement 2 demi-finales.

Toutefois, avec la valeur du groupe de Southgate, l’Angleterre est attendue comme l’un des favoris de cette Coupe du monde au Qatar. Avec un effectif fourni depuis quelques années, l’Angleterre est désormais comptée parmi les favoris des grandes compétitions. Et ce ne sont pas ses derniers résultats lors des échéances majeures qui viendront infirmer ce statut. Arrivés à la 4e place lors du mondial 2018 en Russie, les hommes de Southgate ont été finalistes malheureux de l’Euro 2020 face à l’Italie.

Des résultats probants qui rendent cette équipe redoutable. Ajouté à cela, l’Angleterre bénéficie d’une pléthore de talents constitués pour la plupart de jeunes joueurs. Ce qui laisse croire aux nombreux avis que les Lions partent sans grandes chances dans cette affiche des 8es. Mais des footballeurs que la plupart des Lions côtoient en clubs.

wiwsport