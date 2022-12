Jordan Pickford se penche sur leur prochaine sortie contre le Sénégal comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le portier Anglais qui s’est montré très confiant pour cette rencontre espère, dans la foulée, déjouer les plans mis en place par les joueurs sénégalais pour trouver les chemins des filets.

Ce dimanche vers les coups de 19h GMT, le Sénégal, sorti deuxième de son groupe et l’Angleterre, première de la poule B s’affrontent pour les besoins des huitièmes de finale du mondial 2022. Ce duel de Lions qui déterminera lequel va poursuivre son aventure dans cette compétition s’annonce palpitant.

“Il s’agit de bien nous récupérer en s’entraînant comme nous l’avons fait aujourd’hui. Nous prenons les matchs les uns après les autres. Nous savons que nous nous dirigeons vers une étape très difficile contre le Sénégal donc il faut de se préparer. Nous savons qu’ils ont remporté la Coupe d’Afrique des nations, une bonne équipe mais c’est une autre étape à laquelle nous devons être prêts et je sens que nous le serons et relèverons ce défi contre le Sénégal”, estime le gardien de but de l’équipe d’Angleterre, Jordan Pickford qui aimerait pour la troisième fois dans ce tournoi terminer un match sans encaisser un but. “Nous savons que chaque match va être difficile mais nous allons nous appuyer sur l’élan des phases de groupe où nous avons pu récolter 7 sept points et une bonne prestation lors de notre dernier match. Vous savez les deux clean sheets enregistrés sont importants pour moi, j’espère encore faire un contre Sénégal en huitièmes de finale ».

S’agissant de l’absence de Sadio Mané, out pour toute la compétition et de son coéquipier à Everton Idrissa Gana Gueye suspendu contre l’Angleterre pour cumul de cartons jaunes, le gardien de but estime que même sans eux, le Sénégal pourra compter sur d’autres joueurs. « Vous avez, c’est un tournoi de football, 26 joueurs ont été convoqués, tout le monde doit tenter sa chance donc sans eux, il y aura forcément deux autres joueurs. Et les deux joueurs qui arrivent seront également prêts pour le match. Nous savons que c’est une très bonne équipe et nous devons être prêts pour défendre les couleurs de notre pays. »

wiwsport.com