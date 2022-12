En Conference de presse ce vendredi, le défenseur anglais John Stone a révélé que l’Angleterre travaillait les tirs aux buts dans le cadre de son huitième de finale contre le Sénégal ce dimanche (19 H GMT).

L’Angleterre a le syndrome des tirs aux but. Battu en finale de l’Euro 2020 par l’Italie lors des fatidiques séances de tirs aux buts, les Three Lions n’ont vraiment pas de chance dans cette exercice là. Ainsi à quelques heures d’affronter le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde, John Stones a révélé que son équipe s’entraînait pour s’améliorer dans les séances de pénalty.

« (Avec les tirs aux buts) Cela a commencé il y’a quatre ans maintenant lorsque nous avons remporté les tirs aux buts contre la Colombie (2018). C’était important dans cette coupe du monde mais lors de l’Euro cela n’a pas fonctionné. Nous avons beaucoup travaillé les tirs aux buts et nous avons revu ce que nous avons fait individuellement par le passé. Tout le monde n’est pas habitué à tirer les penalty » a révélé Stones.

Le défenseur de Manchester City d’ajouter que les penalty sont « un environnement de grande pression et nous essayons de nous habituer à être mal à l’aise et cela aide des joueurs comme moi qui ne sommes pas habituer aux tirs aux buts » a déclaré Stones avant d’encenser son jeune partenaire Phil Foden. « Je n’ai jamais vu un joueur comme Phil (Foden) à cet âge et sa connaissance du football. Il est libéré dans sa façon de jouer et de s’exprimer. C’est effrayant. Je suis un grand fan de lui et j’ai la chance de jouer avec lui tous les jours à Manchester City. J’espère (contre le Sénégal) qu’il aura ce dont il a besoin pour jouer comme il l’a fait l’autre soir » a fait savoir John Stones dans des propos relayés par Eurosport.com.

