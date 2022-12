A l’instar de plusieurs supporters sénégalais, Demba Ba va suivre le match de huitièmes de finale des Lions contre l’Angleterre avec le plein de confiance. L’ancien joueur qui a fait les beaux jours de la Premier League croit dur comme fer à un succès des joueurs d’Aliou Cissé. Celui qui pense que Pape Matar Sarr aura une carte à jouer dans ce duel, n’a pas manqué à livrer les clés du match et de donner son pronostic.

C’est un véritable duel qui attend les Lions d’Aliou Cissé, sortis deuxièmes de leur groupe par conséquent qualifiés pour les huitièmes. Ils défieront l’orge Anglais, l’un des favoris de cette coupe du monde pour une place en quart de finale. En ballotage favorable au regard de ses stars et indivisibilités, l’Angleterre sera peut être handicapée par l’une des clés de cette rencontre : le défi physique. C’est l’avis de Demba Ba. “Je ne dirais pas que l’Angleterre me préoccupe, ce n’est pas le bon mot, mais nous devons faire attention à leur qualité. Lorsque vous regardez leurs joueurs, nous comprenons qu’ils portent une grande menace offensive. Où nous pouvons les menacer est par notre physique et notre rythme. Tout le monde sait que le football anglais est très physique, mais je peux vous garantir qu’il ne se compare pas au football africain ! Et le rythme de certains de nos joueurs est fou”, a déclaré Demba Ba dans une interview avec le média anglais The Athletic, parcouru par wiwsport.

Interrogé sur la suspension d’Idrissa Gueye, l’un des patrons du milieu sénégalais qui sera absent pour avoir cumulé deux cartons jaunes en phase de poules, l’ancien buteur de Chelsea mise desormais sur le plus jeune joueur de l’effectif de Cissé. Pour lui, Pape Matar Sarr aura son mot à dire dans cette rencontre. « La suspension d’Idrissa Gueye pour le match contre l’Angleterre est une mauvaise nouvelle. Il est un de nos meilleurs joueurs dans la façon dont il influe sur le jeu et dans sa personnalité. C’est donc l’heure du spectacle pour nos jeunes joueurs. Pape Matar Sarr de Tottenham n’a pas l’expérience de Sadio mais il peut apporter autre chose, surtout offensivement. Il peut les menacer. Certains de ces jeunes doivent maintenant intervenir et faire le travail pour nous », espère Demba Ba.

Toujours en vue de cet affrontement très attendu qui se jouera au stade Al Bayt, dimanche à partir de 19h00 GMT, Demba Ba voit une victoire des Lions de la teranga et le scénario idéal selon l’ancienne star de Newcastle serait un succès des hommes de Cissé à l’issue des tirs au but. « Je souhaite le meilleur pour les deux pays, mais je souhaite que mon pays gagne, bien sûr. J’espère qu’on pourra passer par 1-0 ou 2-0, mais ce que j’attends, c’est que le Sénégal gagne aux tirs au but. Lorsque j’ai parlé plus tôt du fait que l’Angleterre n’apporte pas de trophée au pays pendant de nombreuses décennies, les séries de penalties en étaient l’une des raisons. C’est ce que je veux dire par là : « les blesser là où ça fait mal« . Ça va être un gros combat », conclut-t-il.