Depuis son arrivée sur le banc des Lions en mars 2015, Aliou Cissé a rarement fait l’unanimité sur ses choix. Imposant tout de suite son leadership dans l’ambiance et la gestion de la Tanière, l’ancien capitaine de la sélection nationale a souffert de son impopularité.

Comme il aime le rappeler, Aliou Cissé a dissout les écarts de comportements et les égos surdimensionnés qui étaient au sein du vestiaire des Lions. Un manque de système propre à son équipe lui est reproché depuis son arrivée. Mais Cissé est un homme de conviction au regard de son ancrage aux idées de jeu et de profils de joueurs qu’il aime mettre en place. Pour la plupart du temps, El Tactico ne partage pas le même avis que le public sénégalais. Si les joueurs indéboulonnables sont connus de tous, les avis convergent pour dire que le sélectionneur des Lions n’ouvre pas assez la porte aux jeunes ou autres joueurs qui ne manquent pas parfois d’être plus performants que ses cadres.

Lors du match décisif comptant pour la troisième journée des phases de groupe, Aliou Cissé a aligné un onze qu’on pourrait dénommer un ‘’onze du peuple’’ pour un peu s’éloigner de sa logique défensive qu’on lui reproche souvent. Longtemps laissé sur le banc depuis sa première convocation, Iliman Ndiaye a connu sa première titularisation avec la Tanière – de même que Pathé Ciss, qui retrouve une place de titulaire dans cette rencontre cruciale. Alors, Aliou Cissé a-t-il écouté la demande des Sénégalais ?

En tout cas, El Tactico s’est toujours tourné vers son public à chaque fois qu’il s’est agi d’union ou de moment décisif de l’EN. Le coach des Lions a su, au fur et à mesure, étoffer son aura et son charisme autour de la sélection. Il sait user de la fibre patriotique pour mobiliser le public sénégalais derrière sa troupe. En d’autres termes, Aliou Cissé est le prototype du Sénégalais de par sa hargne, sa fougue mais aussi la conviction dans ses idées. Ses choix peuvent encore être contestés, mais il saura toujours mettre son monde d’accord.

wiwsport.com