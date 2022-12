Le défenseur sénégalais Formose Mendy a réagit au micro de Wiwsport.com sur l’Angleterre, prochain adversaire des Lions en huitièmes de finale, mais aussi sur l’esprit du groupe et son faible temps de jeu avec le Sénégal dans cette Coupe du monde.

Avec deux sélections honorées au mois de Septembre dernier, Formose Mendy a été inclus dans le groupe des Lions par Aliou Cissé pour disputer la Coupe du monde 2022. Sans lui encore sur le terrain, les hommes d’Aliou Cissé ont fait le travail et se sont extirpés d’un groupe compliqué avec les Pays-Bas pour se hisser en huitièmes de finale en terminant deuxième du groupe. Selon le défenseur d’Amiens SC qui s’est exprimé aujourd’hui après la séance d’entrainement, qu’il joue ou non le plus important est de tous rester derrière l’équipe pour qu’elle aille loin dans cette compétition.

« C’est vrai que nous voulons tous jouer. On est pas venu ici pour rester sur le banc. Mais que je joue ou non ce n’est pas important. Tout le monde est prêt à entrer sur le terrain. Je souhaite que personne ne se blesse sur le terrain et nous qui sommes sur le banc, nous allons les pousser. Nous sommes tous des fils du Pays et nous voulons que le Sénégal gagne. C’est le plus important » a t’il fait savoir.

Par ailleurs , Formose a évoqué le prochain adversaire des Lions ce dimanche en huitièmes de finale. Pour lui l’Angleterre est une grande nation de football mais ça reste un match de football ou tout reste possible. « Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Les scénarios sont différents. Nous pouvons marquer en premier comme eux peuvent aussi ouvrir le score en premier. Mais toujours est il que le match sera ouvert. Nous allons y aller avec nos certitudes et notre force et nous allons décrocher la victoire s’il plait à Dieu » a t’il affirmé.

Répondant par ailleurs à certaines « mauvaises langues » qui déjà voient un quart de finale entre l’Angleterre et la France éliminant ainsi le Sénégal dés les 8es, Formose Mendy hausse le ton et avertit.

« Nous avons vu ce qui se dit sur les réseaux et autres. La presse française voit déjà un 1/4 entre la France et l’Angleterre. Mais nous savons miser sur nos points forts. C’est une source de motivation et l’équipe Sénégal se sublime quand elle est sous estimée. Quoi qu’il puisse se passer dans ce match, les gens sauront que nous sommes de vrais Lions et que nous sommes des fils du Sénégal » a prévenu le joueur de 21 ans.

