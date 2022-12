A quelques jours de la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre, Famara Diédhiou s’est prononcé sur cette affiche, au micro de wiwsport.com au sortir de la séance d’entraînement du jour. Les Lions sont prêts à aller chercher les Three Lions.

Buteur lors du deuxième match des Lions face au Qatar, Famara Diédhiou s’est prononcé au micro de wiwsport.com. L’attaquant des Lions a parlé de l’état d’esprit des siens et de l’approche qu’ils ont de l’affiche face à l’Angleterre. « Il faut un maximum de concentration ! On sait très bien que ça ne va pas être facile parce que nous avons en face une belle équipe anglaise. Une équipe qui a déjà remporté la Coupe du monde et qui a été finaliste du dernier Euro. Maintenant c’est à nous de croire en nous et de faire le maximum. De notre côté, on essaie de donner le maximum à l’entraînement. C’est vrai qu’aujourd’hui c’était un peu relax mais on ne va pas se relâcher », a déclaré Big Fam au micro de wiwsport.com.

L’Angleterre est une belle et grande équipe, mais le Sénégal n’en est pas moins et c’est l’avis de Famara Diédhiou qui invite à plus de conviction et de confiance en eux. Les Lions sont prêts, a annoncé le joueur aux 26 sélections. « Croire en nous-même, c’est le plus important. On sait que l’Angleterre n’est pas une équipe facile à jouer, mais on a toutes nos chances donc à nous de faire le maximum et après on verra. Cela donne de la motivation parce qu’effectivement il y a une dizaine de joueurs qui évoluent en Angleterre. Ça va être une belle affiche et c’est à nous de prendre nos chances. On est prêt depuis le début, il faut juste prendre match après match et le reste on verra », a lancé le numéro 19 des Lions.

