Qualifiée pour les huitièmes de finale d’une Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire, l’Equipe Nationale du Sénégal croisera le fer avec l’Angleterre dans ce Mondial au Qatar. dimanche (19h00 GMT). Une rencontre lors de laquelle les Three Lions seront « favoris », d’après leur sélectionneur. Mais pour Declan Rice, il faut se méfier à la bande à Aliou Cissé.

« Je pense que c’est une équipe très forte et athlétique. Ils ont quelques très bons joueurs individuels. Nous n’avons pas pu regarder leur match contre l’Équateur, mais nous avons regardé les autres matchs. Tout peux se passer. Nous savons que ce sera un match vraiment difficile », a déclaré le milieu de terrain anglais de 23 ans, présent en conférence de presse ce jeudi.

🗣 "Really strong and athletic team. Some really good individual players."

Declan Rice believes Senegal will be the toughest team they've come up against pic.twitter.com/SyCw0wGMhv

— Football Daily (@footballdaily) December 1, 2022