La délégation sénégalaise est arrivée à Bali mardi soir pour prendre part à la 14e édition des championnats du monde esport. La compétition devrait ce jeudi et prendra fin le 12 décembre prochain.

Bali va accueillir du 1 au 12 décembre les finales des championnats du monde esport. +de 106 Nations, près 600 joueurs professionnels seront présents pour se disputer les titres de champions du monde sur différents jeux. Pour cette édition, le Sénégal sera bel et bien représenté à travers l’association SENGAMES.

La délégation sénégalaise est arrivée à Bali mardi soir avec notamment l’incontournable Momojuve (Efootball 2023) et l’équipe professionnel de Solo Esport (PUBG Mobile). Cette année les enjeux sont plus grands et nos champions espèrent mieux faire que l’année dernière où le Sénégal s’était classé 5ième sur 45 pays à Eilat grâce à Momojuve sur le jeu Efootball.