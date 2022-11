Présent en conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur du Maroc se félicite de la qualification du Sénégal en 8es de finale et salue le travail des équipes africaines présentes dans cette Coupe du Monde.

Avec quatre points au compteur et une première place du Groupe F, le Maroc a toutes ses chances d’accéder aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde avant d’affronter le Canada, jeudi, pour la dernière journée de la phase de groupes. En cas de qualification, les Lions de l’Atlas rejoindraient notamment le Sénégal au prochain tour. Avant cette rencontre, Walid Regragui rappelle l’enjeu.

« Comme le Sénégal, comme le Ghana, comme le Cameroun et la Tunisie, on espère montrer que le football africain a passé une étape. On a été souvent décriés par le passé en disant que le niveau du football africain n’était pas bon. Sur cette Coupe du monde je pense que n’importe quelle équipe africaine a rivalisé avec des équipes sud-américaines et européennes », a déclaré le technicien de 47 ans.

Par ailleurs, l’ancien entraîneur du Wydad Casablanca a salué la performance d’Aliou Cissé dont son équipe a déjà validé le passage en 8es de finale. « C’est bien pour le football africain qu’il fasse confiance à ses entraîneurs. J’étais très heureux pour Aliou Cissé, hier, parce qu’il a souffert aussi. Le Sénégal nous a montré la voie. Pour moi, c’est mieux de compter sur un gars du pays ».

wiwsport.com