Dernière journée au bout du suspens dans le Groupe C. Le Mexique s’impose contre l’Arabie Saoudite (2-1). L’Argentine domine la Pologne (2-0). Pologne et Mexique terminent deuxième de la poule, à égalité à 4 points. Mais les Mexicains ont raté le train des 8es en ayant une différence de buts à -1 alors que la Pologne est à +0.

L’Arabie Saoudite, qui avait démarré avec une victoire contre l’Argentine (2-1), est également éliminée.

Mexico win but it is not quite enough! @adidasfootball | #FIFAWorldCup

