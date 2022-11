La Tunisie avait encore un mince espoir de qualification pour les 8es de finale du Mondial. Mais le scénario rêvé ne s’est pas produit pour les Aigles de Carthage malgré une honorable victoire contre la France (1-0)

La Tunisie doit s’en morde les doigts d’avoir perdu son deuxième match dans cette Coupe du Monde contre l’équipe la supposée plus faible dans son groupe. Opposés à la France lors de la troisième et dernière journée, les Aigles de Carthage devaient impérativement l’emporter tout en comptant sur un résultat nul entre l’Australie et le Danemark.

Au final, c’est seulement un scénario sur deux qui s’est produit. Face à une équipe française totalement remaniée, les hommes de Jalel Kadri ont livré une très belle opposition et sont parvenu à assurer l’essentiel dans cette rencontre en s’imposant grâce à un magnifique but solitaire de leur capitaine du jour, Wahbi Khazri, buteur à la 58e minute.

Le but de l’attaquant de Montpellier permettait à cet instant T à la Tunisie de passer à la deuxième place de la poule derrière son adversaire du jour et donc d’assurer son ticket pour les huitièmes de finale. Mais l’Australie a dit non. Dans la foulée du but de Khazri, les Socceroos répondait en ouvrant le score face au Danemark grâce à Mathew Leckie (60e).

Malheureusement donc pour le peuple tunisien, l’Australie s’impose, termine deuxième du Groupe D et accompagne la France en huitièmes de finale. La Tunisie, malgré ce succès face à la France, reste à quai à la troisième place et est donc éliminée. Cruel évidemment pour les Aigles de Carthage qui signent leur toute première victoire contre la France.

Tunisia defeat France but the holders finish top of Group D 👏#FIFAWorldCup | @adidasfootball — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022

