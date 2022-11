Il va manquer la prochaine sortie des Lions à la Coupe du Monde. Idrissa Gana Gueye est suspendu pour les huitièmes de finale en raison d’un cumul de carton. Face aux journalistes, il s’est confié sur le carton jaune reçu hier et sa motivation de tous les jours en équipe nationale.

« C’était un moment compliqué, je n’arretais pas de dire à l’arbitre… »

Gana Gueye faisait partie des 5 joueurs sous le coup d’une suspension au coup d’envoi du match. Très présent dans les duels et la récupération, le numéro 5 des Lions a vu jaune à la 66’. Ce qui l’exclût pour le prochain match face à l’Angleterre. Il se confie suite à cette suspension. « Sur le coup, je n’arrêtais pas de dire à l’arbitre, de votre faute aujourd’hui je ne vais pas participer à ces huitièmes de finale. Derrière aussi, on prend ce but. C’était un moment compliqué mais je suis resté fort et l’équipe est restée très forte pour revenir et gagner ce match là ».

Cadre dans l’Equipe Nationale, Gana Gueye n’est pas épargné par les critiques depuis quelques temps. A la CAN, ses prestations ne rendaient pas joyeux les Sénégalais. À la Coupe du Monde, le milieu de terrain satisfait. Très en forme, expérimenté, Gana répond sur le terrain. Là où il dit s’exprimer le mieux.

. C’est l’équipe nationale du Sénégal et on est toujours content de répondre présent malgré les critiques

« Je me sens très bien comme je me suis toujours senti dans cette équipe. C’est l’équipe nationale du Sénégal et on est toujours content de répondre présent malgré les critiques et tout ce qu’on peut dire. On donnera tout sur le terrain. Après les états de forme c’est comme ca. Les joueurs vont et viennent. On accepte et on continue de travailler. On sait que s’il y’a quelque chose qu’on ne pourra pas me reprocher c’est de tout donner sur le terrain et de travailler à l’entraînement. Aprés que je joue bien ou pas c’est Dieu qui donne et le plus important pour moi c’est que l’équipe gagne et qu’on continue d’avancer » martèle le joueur de 33 ans qui compte 99 matchs en Équipe Nationale (selon Transfermarkt). Depuis le 11 novembre 2011, il est toujours présent dans la tanière.

Le 100eme match attendra les quarts de finale si le Sénégal parvient à battre l’Angleterre. Pour Gana Gueye, il faut miser sur le collectif. « Le plus important c’est l’équipe. Tant qu’on est en groupe, il ne s’agit pas que des 11 joueurs mais les 26 qui nous permettront d’aller loin dans cette compétition. Peut importe qui joue, le plus important pour nous c’est de gagner ».

