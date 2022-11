Malgré un début de compétition difficile avec une défaite surprise face à l’Arabie Saoudite, l’Argentine tient tout de même son rang. Ce mercredi soir, l’Albicesleste s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en triomphant face à la Pologne (2-0), à l’occasion de la dernière journée du Groupe C.

Alors que Leo Messi a manqué un penalty en fin de première période, Alexis Mac Allister (46e) et Julian Alvarez ont inscrit les buts argentins. Suite à cette opération, l’Argentine occupe la première place de son groupe avec six points. Les hommes de Lionel Scaloni affronteront la surprenante Australie en 8es de finale.

De son côté, la Pologne sera aussi au rendez-vous des 8es. Mais de quelle manière ! Malgré cette défaite, les Polonais terminent à la deuxième place de la poule avec le même nombre d’unités que le Mexique, pourtant vainqueur de l’Arabie Saoudite (2-1). Les Mexicains sont devancés sur la goal-différence.

Argentina turn on the style to finish top of Group C!@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022