En conférence de presse après la victoire contre le Pays de Galles qualificatif aux 8es de finale, le sélectionneur de l’Angleterre a évoqué le futur adversaire des Three Lions.

Demi-finaliste en 2018, l’Angleterre a assuré son rang dans son groupe de cette Coupe du Monde en terminant première. Après une large victoire contre l’Iran (6-2) puis un match nul vierge face aux Etats-Unis, les Three Lions a terminé la phase de groupes en dominant le Pays de Galles ce mardi soir (3-0). En 8es de finale, ils affronteront le Sénégal.

Pour le Sénégal anglais, il y aura un statut à assumer pour eux. « J’ai vu jouer le Sénégal contre l’Iran (en amical) à Vienne. Je les ai bien observés. À partir de maintenant on va étudier leurs matches. On connaît certains joueurs qui jouent dans de grands Championnats et en Angleterre. On sait qu’on sera favori, on doit l’assumer, mais on joue une équipe très dangereuse », a déclaré Southgate.

