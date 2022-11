Les Lions ont livré, mardi, une copie quasi parfaite face aux Equatoriens pour arracher la victoire qualificative aux huitièmes de finale. A travers un onze inédit, le sélectionneur des Lions a réussi son coup tactique.

Avec seulement 3 points avant le coup d’envoi de la rencontre, le Sénégal était dos au mur et devait se surpasser sur le plan physique et tactique. Pour ce faire, Aliou Cissé a choisi de reconduire la même défense, mais d’apporter une révolution dans l’entrejeu et l’attaque. Dans ses choix, on aurait cru que les choix du peuple ont été appliqués par Cissé.

Le match de la défense des Lions sera mis sur le compte de Kalidou Koulibaly, notre homme du match. Sur son côté gauche, Jakobs est en train de faire oublier aux inconditionnels de Saliou Ciss son absence. Le joueur de l’AS Monaco enchaîne les bonnes prestations et se mue en vrai dur à cuir. De son côté, Sabaly a fait du Sabaly malgré la ténacité d’Estupinian. L’axe central des Lions a joué un match serein avec beaucoup de personnalité notamment face à valencia. Le capitaine Koulibaly a été en réussite dans ses interventions et a été l’acteur majeur sur la qualification des siens. Brassard en hommage à Pape Bouba Diop, rappelé à Dieu le 29 novembre 2020, KK a marqué le but qualificateur que le tout le peuple sénégalais attendait.

Au milieu de terrain, Pathé Ciss fait son entrée dans le onze de départ tout comme Pape Gueye aux côtés de Gana Gueye. Des choix forts qui font sortir Nampalys Mendy jusque-là métronome des Lions. Mais face à une équipe équatorienne combative au milieu de terrain et adepte des balles aériennes, El Tactico avait besoin de gabarit dans son bloc médian. C’est ce qui explique le choix de son trio du jour. Dans le contenu, la stratégie de Cissé a marché : le milieu d’Alfaro n’a pas vraiment existé. Le trio Ciss-Gana-Pape Gueye a été présent tant dans les duels aériens que dans l’animation.

En attaque, Iliman Ndiaye a été récompensé pour sa bonne entrée en jeu lors du match face au Qatar. Réclamé par le public sénégalais, le joueur de Sheffield United a été préféré à Krépin Diatta peu flamboyant depuis le début du mondial. Si son positionnement sur le terrain est peu habituel mais pareil à celui qu’il avait connu face au Qatar, Iliman a réussi des actions depuis son aile droite (2 centres – 2 tirs). De l’autre côté, on sentait un Ismaïla Sarr beaucoup plus fringant, provoquant sans cesse son vis-à-vis. Le joueur de Watford a été un poison constant pour les équatoriens même s’il a manqué de constance dans l’ensemble du match.

Les notes des Lions face à l’Equateur

Edouard Mendy 6

Kalidou Koulibaly 8

Abdou Diallo 6

Ismaïla Jakobs 7

Youssouf Sabaly 6

Pathé Ciss 6

Idrissa Gueye 6

Pape Gueye 6

Ismaïla Sarr 7

Iliman Ndiaye 7

Boulaye Dia 6

Les remplaçants

Bamba Dieng 5

Nampalys Mendy 5

Pape Abou Cissé (non noté)

wiwsport.com