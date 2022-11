Opposé à la solide formation équatorienne ce mardi à l’occasion du troisième match de poules du groupe A (15h00 GMT), le Sénégal vise sa deuxième participation au second tour de la plus grande messe de football au monde.

Championne d’Afrique, l’équipe nationale du Sénégal est passée au travers de son premier match dans cette Coupe du Monde en s’inclinant contre les Pays bas (2-0). Ensuite, les lions se sont repris en se montrant plus décisifs et en remportant leur deuxième sortie contre le Qatar (1-3). Une victoire qui a relancé leur campagne et qui leur permet d’avoir leur destin entre leurs mains. Sur cette lancée, les hommes d’Aliou Cissé vont tenter de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale sur la pelouse de Khalifa International Stadium face aux joueurs de Gustavo Alfaro. Le Sénégal qui continue de susciter de nombreux espoirs, ceci malgré le forfait de sa star Sadio Mané, va pouvoir s’appuyer sur « l’expérience des cadres et l’explosivité des jeunes », dixit Aliou Cissé, pour faire la différence.

Une qualification possible en cas de match nul mais…

Même si le Sénégal visera sans doute une victoire comme l’a annoncé son entraîneur en conférence, il peut espérer une qualification en cas de match nul. Mais, il faudra que les Pays-Bas perdent par deux buts d’écart face au Qatar sans marquer plus de buts que le Sénégal. Pour El Tactico, il n’y a pas lieu de faire des calculs, il faut gagner. « Nous savons qu’il n’y a pas de calcul à faire, il faut impérativement gagner pour avoir la chance de continuer cette aventure » a déclaré Aliou Cissé.

Une année bien généreuse avec les Sénégalais

En cette année 2022, les dieux du football se sont montrés très doux envers le Sénégal particulièrement avec sa sélection A. Une première étoile remportée en début d’année, une qualification pour le mondial au mois de mars et pourquoi pas une qualification pour le second tour de la Coupe du monde qui fuit le Sénégal depuis maintenant 20 ans. Tout doit se passer par une victoire contre l’Équateur, rien que la victoire.

L’Équateur, pas une mince affaire !

Absent des huitièmes de finale de la Coupe du monde depuis 2006, l’Équateur a été éliminé lors de la dernière édition, à l’instar de son adversaire, en phase de poules. Mais, l’Équateur se montre très costaud. Sur une série de 9 matchs sans la moindre défaite, au cours de laquelle il a fait match nul contre l’Argentine (1-1), les Pays-Bas (1-1) et dompté le Nigeria (0-1), il faudra remonter en mars 2022 pour retrouver une trace de revers des coéquipiers d’Enner Valencia. Ils ont été battus par le Paraguay en match de qualification pour cette édition de Coupe du Monde (3-1).

Classée 4e à l’issue de ces éliminatoires, la Tri a fini par devancer la Colombie, le Chili, le Paraguay ou encore le Pérou, des équipes qui semblent pourtant supérieures sur le papier. Réputée pour sa solidité défensive, la sélection équatorienne qui n’a encaissé que deux petits buts lors de ses 9 derniers matchs, comptera sur son attaquant vedette Valencia, en tête du classement des meilleurs buteurs de ce tournoi avec trois réalisations et qui vient de battre le record de buts détenu par l’illustre Agustin Delgado en sélection. Le buteur de Fenerbahçe auteur de l’ensemble des buts équatoriens dans cette compétition est touché au genou mais son entraîneur espère l’avoir opérationnel contre Lions. Un sacré client donc pour la paire Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo qui n’est plus infranchissable depuis un moment.

