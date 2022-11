Vainqueur d’un match à suspense face à l’Iran (1-0), les Etats-Unis se qualifient pour les 8es de finale du Mondial où ils rencontreront les Pays-Bas, samedi.

Les deux premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde sont connues à l’issue de la troisième journée de la phase de groupes dans les poules A et B. Vainqueur de l’Equateur (2-1) qu’il a arraché la qualification, le Sénégal a terminé second de sa poule et jouera l’Angleterre, première de son groupe après sa victoire contre le Pays de Galles.

Pour la deuxième affiche, ce sont les Etats-Unis qui vont en découdre face aux Pays-Bas, samedi 3 décembre. Les Américains, qui atteignent ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2014, ont suffisamment disposé de l’Iran (1-0) pour assurer une deuxième place dans le Groupe B. L’unique but de cette rencontre a été inscrit par Christian Pulisic à la 38e.

USA are through to the knockouts! 🇺🇸@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022

