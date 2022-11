En plus du système de jeu, Aliou Cissé a procédé à trois changements d’hommes dans son onze de départ contre l’Equateur. Iliman Ndiaye est titulaire pour la première fois en sélection alors que Nampalys Mendy et Krépin Diatta démarrent sur le banc.

Les Lions sont sous une énorme pression. Et c’est tout à fait logique. Ce mardi après-midi (15h00 GMT), l’Equipe Nationale du Sénégal affronte l’Equateur pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Une rencontre à quitte ou double puisque Kalidou Koulibaly et ses partenaires, classés troisièmes avec trois points avant cette opposition, doivent impérativement s’imposer pour passer devant La Tri (2e, 4 points) et ainsi valider leur qualification aux huitièmes de finale.

La véritable première pour Iliman Ndiaye

Pour l’occasion, Aliou Cissé y va avec toutes ses armes. En effet, le sélectionneur des Lions a apporté de grosses modifications dans son onze titulaire. En premier lieu, le système de jeu passe du 4-4-2 imposé contre le Qatar au 4-3-3 qui peut également évoluer au fil de la rencontre et passer en 4-2-3-1. Pour cette rencontre, la défense affichera le même visage que contre les Qataris. Le gardien Edouard Mendy aura donc devant lui l’axe central Koulibaly – Abdou Diallo, alors que Youssouf Sabaly sera latéral droit et Ismail Jakobs à gauche.

Au milieu de terrain, Nampalys Mendy est préféré sur le banc des remplaçants pour ce qui paraît la grosse surprise dans la composition du sélectionneur, sachant que le joueur de Leicester City semblait incontournable. El Táctico mise donc sur la technique et l’intelligence de Pathé Ciss, l’explosivité du gaucher Pape Gueye et l’expérience d’Idrissa Gana Gueye. Le rôle de ce dernier sera à scruter d’autant plus qu’il a joué au poste de meneur de jeu lors de la défaite face aux Pays-Bas.

Enfin, en attaque, Aliou Cissé lance Iliman Ndiaye dans le grand but du sujet. Arrivé en sélection en juin dernier, le joueur de Sheffield United n’avait encore jamais débuté une rencontre avec les Lions, ne bénéficiant que quelques bouts de match. Mais son entrée en jeu fracassante face au Qatar a sans doute pesé sur les derniers choix du technicien sénégalais. Il prend donc la place de Krépin Diatta au poste d’ailier droit et formera un trio avec l’avant-centre Boulaye Dia et l’ailier gauche Ismaila Sarr.

Le onze officiel des Lions contre l’Equateur

E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Gana, Pathé Ciss, Pape Gueye – Iliman, Dia, Ismaila

wiwsport.com