Auteur du deuxième but du Sénégal lors de la victoire contre le Qatar, Famara Diédhiou a fait taire les plus sceptiques et prouvé qu’il méritait bien sa présence dans ce Mondial, d’autant plus que La Tanière est une de ses forteresses.

Quand on lui fait confiance, Famara Diédhiou passe très rarement à la plaque. Malgré une première partie de saison tumultueuse au sein de son club pour multiples raisons, l’attaquant d’Alanyaspor fait partie des 26 joueurs sélectionnés par Aliou Cissé pour cette Coupe du Monde, quand certains préconisaient – à juste titre – de faire appel à d’autres attaquants qui jouent et marquent dans leurs clubs respectifs cette saison.

Seulement 112 minutes en club cette saison

Mais le buteur de 29 ans a fait chavirer, comme assez souvent, tout un peuple en claquant une sublime tête à bout portant pour inscrire le but du 2-0 du Sénégal lors de cette importante victoire contre le Qatar (3-1), qui maintient en vie les Lions dans la course à la qualification aux huitièmes de finale. Ce premier but dans un Mondial aurait pu ne jamais être célébré, car jusqu’au dernier moment, Fam’ n’était sans doute pas certain d’être du rendez-vous au Qatar.

En effet, l’ancien joueur de Bristol City est resté à l’écart des terrains d’août à octobre, la faute à une blessure subie durant la préparation estivale avec son club. Mais le teigneux attaquant, qui n’a fait que trois apparitions en club cette saison pour seulement 112 minutes de temps de jeu, a travaillé d’arrache-pied pour participer à sa première phase finale de Coupe du Monde, lui qui a pourtant connu la sélection en mai 2014, bien plus tôt que beaucoup d’autres joueurs actuellement dans l’Equipe Nationale.

Toujours aussi redoutable en club, Famara Diédhiou l’est également avec les Lions. En 25 sélections, le joueur d’Alanyaspor enregistre un ratio en buts que peu d’attaquants qui ont porté les couleurs nationales ont eu. Du haut de ses 29 ans – bientôt 30 ans le 15 décembre prochain -, l’ancien joueur du FC Sochaux ou encore de Clermont a marqué 11 buts. En Equipe Nationale, il n’est pas évident pour tout le monde d’inscrire trois buts dans un même match. Pourtant, Fam’ l’a réussi à deux reprises.

L’Equateur, l’autre Sud-américain en ligne de mire

Mardi après-midi (15h00 GMT), les Lions du Sénégal espèrent à nouveau faire rêver tout un peuple, face à l’Equateur qu’ils doivent battre pour se qualifier aux huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Pour ce duel, on pourra compter sur la détermination de Famara Diédhiou qui a déjà eu à frapper face à une nation sud-américaine. En effet, il avait inscrit l’unique but sénégalais lors d’un match nul (1-1) contre le Brésil, en 2019. De quoi le motiver encore plus !

wiwsport.com