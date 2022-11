Euphorique après la victoire contre l’Equateur (2-1) et la qualification des Lions en huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, l’ailier gauche des Lions, auteur du premier but, s’est exprimé au micro de la RTS.

Ismaila Sarr :

« On savait qu’on avait besoin de gagner ce match pour se qualifier. Bravo et félicitations à toute l’équipe et au coach. Merci aussi à ma famille. Il fallait qu’on se batte parce que l’Equateur est une bonne équipe et physiquement bon. Il fallait qu’on réponde à ça en jouant à fond et gagnant tous les duels.

Pour gagner ce match, il fallait remporter tous les duels. Une qualification dédiée à Pape Bouba Diop ? C’était important de gagner pour lui. On lui dédicace cette victoire. Comme eux (leur génération), nous aussi avons envie d’écrire l’histoire. On va essayer de le faire »

wiwsport.com