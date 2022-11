Présent au micro de la RTS, le jeune joueur des Lions est revenu sur sa première titularisation lors de la victoire contre l’Equateur, qui qualifie le Sénégal en 8es de cette Coupe du Monde.

Après des entrées intéressantes, notamment face au Qatar, Iliman Ndiaye a joué son premier match en sélection en tant que titulaire face à l’Equateur ce mardi. Une chose pas évidente au regard de l’enjeu de la rencontre. Néanmoins, le joueur de 22 ans a livré une prestation intéressante qui participe à une victoire (2-1) et à la qualification.

Il a réagi au micro de la RTS à l’issue de cette rencontre. « Que je sois titulaire ou pas, il fallait gagner ce match et on l’a fait, même si c’était dur. J’ai eu de très bonnes sensations, je voulais faire le travail et je l’ai fait à fond. Depuis tout petit, je rêvais de ce genre de jour. Je remercie le coach de m’avoir donné cette confiance dans un match aussi difficile. »

wiwsport.com