Battu (2-1) par le Sénégal en match de troisième journée, l’Equateur qui termine sa campagne de Coupe du monde à la troisième place ne jouera donc pas les huitièmes de finale. Le sélectionneur de la TRI Gustavo Alfaro a analysé cette défaite, précisant que son adversaire du jour ne lui a pas laissé dérouler son jeu. Toutefois, le technicien argentin reste optimiste pour la suite.

« Nous espérions aller loin, c’est une très jeune génération de joueurs qui se bat depuis deux ans. Espérons que cela servira d’expérience pour l’avenir. C’est une équipe avec plus d’avenir que de présent et j’espère que ces combats serviront demain. « , a déclaré l’ancien entraîneur de Boca Juniors. Et il a poursuivi : « A la mi-temps, j’ai dit que si nous voulions égaliser et rester en Coupe du monde, nous devions jouer au football et nous engager dans le jeu. C’est ce que nous avons fait en seconde période, cela nous a permis d’égaliser, manier le ballon et jouer sur le terrain du Sénégal ».

Interrogé sur le but de Koulibaly intervenu deux minutes après l’égalisation, qui a réduit à néant les espoirs de l’Equateur, qui avait pourtant réussi le plus dur, Alfaro souligne : « Ce sont des détails. Je pense qu’en première mi-temps, il nous a été plus difficile de gérer le ballon parce que nous sommes tombés sous la pression du jeu Sénégalais. Puis ils nous ont forcés à nous diviser et à courir après le ballon. Et eux, avec la vitesse qu’ils avaient, nous avons eu du mal à contrôler le ballon, a-t-il analysé. « Quand l’équipe était bonne sur le terrain, en confiance, les besoins étaient là pour le Sénégal et c’est là qu’il fallait être serein pour gérer ces moments -la », a-t-il conclu.

wiwsport.com