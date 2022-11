Les joueurs d’Aliou mènent au score, grâce à l’attaque de Watford qui lui a même provoqué le penalty avant de le transformer face à Galindez. L’attaquant inscrit son premier but dans cette compétition. Pas trop inquiété par une équipe équatorienne qui joue visiblement le point du nul, le Sénégal mène calmement et espère encore accentuer son avance au tableau d’affichage dans le deuxième acte pour se qualifier aux huitièmes de finale du mondial, édition 2022. Pour rappel avec ce score à la mi-temps, les Lions assurent de participer au second tour.