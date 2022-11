Présent au Khalifa International Stadium et au micro de la RTS, El Hadji Diouf s’est exprimé sur la titularisation d’Iliman Ndiaye face à l’Equateur.

Auteur d’une entrée en jeu remarquable contre le Qatar, Iliman Ndiaye va enfin connaître sa toute première titularisation en Equipe Nationale. Pour le choc décisif de la phase de groupes du Mondial face à l’Equateur, ce mardi (15h00 GMT), le joueur de Sheffield United a été aligné d’entrée par Aliou Cissé. Un choix important auquel l’ancien international El Hadji Ousseynou Diouf s’est prononcée.

« Il a montré de quoi il est capable de faire. C’est un match décisif et on besoin des joueurs décisifs. Il a montré en club qu’il pouvait l’être. Aujourd’hui, il a cette chance d’être titulaire. Le sélectionneur lui fait entièrement confiance. Maintenant, c’est à lui de gagner sa place et de montrer toute l’admiration que le monde du football a pour lui. Il est en est capable », a déclaré Dioufy au micro de la RTS.

wiwsport.com