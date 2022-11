Qualifié pour les huitièmes de finale après leur victoire sur l’équateur en troisième et dernière journée de la poule A (2-1), le Sénégal disputera le second tour de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Une rencontre dans laquelle Idrissa Gana Gueye ne prendra pas part. Le patron du milieu de terrain sénégalais est suspendu pour cumul de cartons et il est forcément déçu de cette nouvelle.

« On attendait à un match serré. On a bien étudié notre adversaire. On savait qu’ils allaient chercher à nous accrocher mais nous avons répondu présents. Les consignes du coach étaient d’occuper le milieu de faire c’est ce qu’on a essayé de faire. Certes en deuxième nous avons un peu lâché, mais l’essentiel était de sortir vainqueurs de ce match et on l’a fait« , a déclaré le milieu de terrain des Lions au sifflet finale de leur rencontre contre l’Equateur.

Il ajoute : « Certes, je suis très déçu, j’avais un doute sur la suspension mais on me l’a confirmé après. Mais le plus important était la qualification. Le parcours était long, je peux dire depuis les qualifications contre l’Égypte, nous nous sommes battus pour passer. Mais je sais que les autres vont faire le travail. J’espère qu’on va se qualifier pour que je puisse revenir en quart de finale. Nous avons dédie cette qualification, à Pape Bouba Diop. »

wiwsport.com