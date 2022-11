L’équipe nationale du Sénégal va défier à 15h00 GMT l’Equateur pour le compte de la troisième journée du groupe A. Cinq joueurs Sénégalais sont sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune et de qualification pour les huitièmes de finale.

À l’exception de Cheikhou Kouyaté touché au genou contre les Pays Bas, tout le monde est disponible pour cette rencontre importante des Lions, ou seule la victoire leur assure une qualification au second tour. En revanche, de nombreux joueurs seront en sursis pour la suite de la compétition s’ils écopent un nouvel avertissement cet après-midi devant les Equatoriens. Il s’agit des trois milieux de terrain Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy et Pathe Ciss, de l’attaquant Boulaye Dia et du latéral Ismail Jakobs. Ces cinq Lions comptent chacun un carton jaune, reçus contre le Qatar et face aux Pays-Bas. « Si un joueur reçoit deux avertissements lors de deux matches différents, il sera automatiquement suspendu pour le prochain match de son équipe », rappelle le règlement.

Malgré le risque de suspension qui plane au-dessus de ces joueurs, Aliou Cissé ne compte pas faire marche arrière sur ses choix. Pour lui, les joueurs doivent se mettre au service du collectif et oublier l’histoire des cartons jaunes. « Un footballeur professionnel quand il rentre sur le terrain, il ne doit pas penser à sa propre personne. Il doit penser à ce que l’équipe a besoin et ce qu’il doit faire pour l’équipe. Les garçons, même s’ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd’hui c’est de se qualifier. Je suis sûr et certain qu’ils feront abstraction de ces cartons-là et donneront le maximum pour que l’équipe aille de l’avant et que l’aventure continue. Les cartons jaunes ? On les met de côté et on se concentre sur le match et surtout les ingrédients qu’il faut mettre individuellement et collectivement« , a déclaré le sélectionneur en conférence de presse. Ce qui entrevoit que Cissé va bel et bien miser sur ses cadres quoi qui arrive pour aller décrocher cette qualification.

