Interrogé en zone mixte, Bamba Dieng est revenu sur la qualification des Lions aux 8es de finale de cette Coupe du Monde et évoque le prochain tour.

Bamba Dieng après la victoire du Sénégal contre l’Equateur (2-1) :

« On a fait un bon match et, pour moi, l’essentiel était de bien jouer et gagner. On sait maintenant que ce seront des matchs décisifs, il n’y aura plus de calculs. Si tu gagnes, tu passes, si tu perds tu rentres. On a va donc faire l’essentiel pour gagner. On abordera le prochain match comme on a abordé le match d’aujourd’hui. C’est comme ça qu’on pourra gagner.

Le discours du coach à la mi-temps ? Le coach est tenu le même discours que d’habitude, c’est-à-dire nous motiver à faire mieux et à se donner à fond. Ma prestation ? Pour moi, j’ai fait une bonne entrée. Ce n’était pas facile d’entrer en jeu dans ce genre de match mais il fallait faire des efforts défensifs et offensifs. »

wiwsport.com