« C’est une grosse satisfaction avec entre autres une génération qui a énormément de caractère. Une génération ambitieuse, patriote qui se bat toujours pour ce maillot qui respecte toujours ce maillot, une fierté pour les joueurs et pour ce qu’on est en train de faire depuis 20 ans pour ce football sénégalais et africain. Je pense que c’est un rêve aussi pour tout ce que j’ai appris ailleurs en France en Angleterre pour pouvoir la monnayer chez moi pour aider mon pays à avancer dans le domaine du football. Cette victoire on peut le dédier à plusieurs personnes à Bouba Diop, pour tout ce qui a eu à faire pour ce pays qui est parti très tôt, une pensée pour lui et pour sa famille. Et bien sûr pour Bruno Metzu, qui était quelqu’un de très spécial pour moi, un de mes mentors. Mais au-delà, cette victoire-là, j’aimerais personnellement le dédier à un homme, qui est en train de faire quelque chose d’extraordinaire pour le pays malheureusement il n’est pas il s’appelle Sadio Mané. » ‬