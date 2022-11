C’est un Abdou Diallo très fier et content qui s’est présenté en zone mixte à la fin de match des Lions contre l’Equateur (2-1). Une victoire qui a propulsé les hommes d’Aliou Cissé vers les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de l’histoire du Sénégal.

« On est très fiers, on savait que ça allait être compliqué. Maintenant on sait que le peuple sénégalais nous soutient, il est derrière nous et on avait à cœur de gagner ce match. On devait tout donner pour le grand Bouba Diop et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui. L’adversaire avait juste le match nul à accomplir, et savait que le match allait être très compliqué mais j’ai dit c’est un match vraiment combatif, ça m’a fait penser à un match de Can parce qu’il y a eu beaucoup de duels. Et voilà le plus important ce qu’on a répondu présent et on est très contents. Les duels ? On s’y attendait.

Le coach nous a communiqué les points forts de cette équipe on est resté concentré on était prêt. Je pense qu’on a remporté assez de duels au milieu et des entrées nous, on fait du bien. Pour le prochain adversaire, On ne se met pas cette pression, on est là dans le coin on fait notre travail, on veut montrer un visage du Sénégal travailleur. On s’est lâché, on a beaucoup de qualité, on a des grands joueurs dans cette équipe quand tout le monde est au niveau bien sûr qu’on peut faire grand-chose. Nous savons tous l’importance de Gana Gueye que ce soit sur le terrain ou dehors il est très important pour nous. Il a tellement tout donné qu’il n’a pas calculé qu’il peut être suspendu on devra faire sans lui malheureusement mais on va tout donner pour gagner ce match. »

wiwsport.com