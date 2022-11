Pressenti depuis quelques mois notamment à la demande des jeunes du J5, l’étape Dakar aura un J4 en février prochain, a annoncé le comité d’organisation du Sénégal ITF Junior ce lundi.

Une bonne nouvelle pour le comité d’organisation du Sénégal ITF Junior. Le tournoi international de tennis junior de Dakar aura un J4 en 2023, plus précisément à partir de février prochain. L’annonce a été faite par ledit comité ce lundi sur sa page Facebook. « Dakar aura son premier J4 en 2023! Nous sommes très fiers et reconnaissants de la confiance que la Fédération Internationale de Tennis nous témoigne. Fort de votre participation et des excellents retours sur notre organisation, nous avons gagné le droit de viser plus haut. Nous nous réjouissons d’avance de vous accueillir à Dakar en février prochain », peut-on lire dans le communiqué du comité Sénégal ITF Junior.

Pour rappel, lancé en 2018, le Tournoi International Junior de tennis de Dakar en est à 5 éditions à ce jour. Le capital expérience et la bonne réputation de l’étape de Dakar ont certainement motivé cette décision de la Fédération Internationale de Tennis de faire confiance aux organisateurs.

