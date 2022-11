Ecarté du groupe des Lions indomptables pour le match Cameroun-Serbie (3-3), André Onana n’a pas disputé cette rencontre de ce lundi matin. Les raisons de sa mise à l’écart ont été évoqué par Rigobert Song après le match.

Cela a été une surprise de ne pas voir le gardien de l’Inter Milan tutélaire dans les cages du Cameroun ce matin contre la Serbie (3-3). Remplacé par Devis Epassy, André Onana n’a pas participé à cette rencontre décisive pour des raisons qui n’ont pas été dévoilées par la Fédération Camerounaise de Football.

Si certaines informations faisaient état de sa mise à l’écart par le sélectionneur Rigobert Song qui serait insatisfait de son jeu des pieds et des risques que le portier prend à chaque match, le sélectionneur des Lions indomptables a lui même éclairer la lanterne du grand public et d’apporter des précisions sur le cas Onana après la rencontre.

«Je donne plus d’importance à l’équipe qu’à un joueur. Onana a demandé à s’en aller et nous l’avons accepté. Il y a 26 joueurs dans cette équipe qui travaillent ensemble pour cette compétition et nous voulons montrer cet esprit de discipline et de respect. Nous sommes ici pour le prouver. C’est un grand gardien, mais nous nous concentrons sur l’équipe (…) Il faut du respect et de la discipline pour être dans le groupe. Je favorise le groupe.» a expliqué Rigobert Song dans des propos relayés par Footmercato

Sans donner davantage de détail, l’ancien capitaine du Cameroun a dit primer l’intérêt du groupe au détriment de l’intérêt individuel d’un joueur à l’occurence celui d’André Onana. «vous devez vous assurer que l’équipe prime sur l’individuel. Je lui ai demandé d’attendre et nous verrons s’il va rester avec nous. Il faudra qu’il revienne dans les règles. L’équipe est plus importante que les intérêts de l’individu (…) Bien sûr, le poste de gardien est important et c’est un joueur important, mais nous sommes dans un tournoi difficile et je sais ce que nous devons faire, c’est-à-dire faire en sorte que l’équipe soit la plus importante (…) Il faut s’adapter à la discipline de l’équipe. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas vous adapter à ce que nous demandons à cette équipe, je pense qu’il faut se retirer et prendre ses responsabilités. L’équipe est plus importante que les individualités. J’accepte la responsabilité de la décision » a ajouté le sélectionneur camerounais.

Les Lions Indomptables ont une dernière rencontre importante à disputer contre la Seleçao brésilienne vendredi pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finales. Ce sera probablement sans son gardien numéro 1 qui selon certaines sources, a décidé d’abandonner la tanière et de quitter le Qatar dans les prochaines heures.

