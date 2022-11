Vainqueur de l’Uruguay ce lundi soir (2-0), le Portugal se qualifie aux huitièmes de finale de cette Coupe du Monde.

Après une victoire à l’arrachée contre le Ghana lors de son premier match (3-2), le Portugal a assuré l’essentiel pour sa deuxième sortie. Opposés à une équipe d’Uruguay qui n’a prié que par sa défense et joué à faire des fautes, les hommes de Fernando Santos ont malgré tout réussi à trouver la faille au moment qu’il fallait.

Le milieu offensif de Manchester United, Bruno Fernandes, a inscrit un doublé, dont le deuxième but sur penalty en fin de rencontre. Avec cette victoire, le Portugal rejoint la France et le Brésil en huitièmes de finale. Le Ghana, vainqueur de la Corée du Sud et qui en découdra contre l’Uruguay à la dernière journée, reste 2e du groupe.

Two from Bruno Fernandes sends 🇵🇹 @selecaoportugal to the Round of 16.@adidasfootball | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

wiwsport.com