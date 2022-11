Ce lundi, les Lions ont effectué leur dernier galop d’entraînement pour préparer l’Equateur. Ce dernier match de poule se jouera aujourd’hui à 15h Gmt.

Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont commencé leur séance de travail à 13h sur la pelouse du Duhail Handball Sports Hall. Toujours dans une bonne ambiance et une bonne cohésion de groupe. Tous étaient présents à l’exception du milieu de terrain Cheikhou Kouyaté toujours blessé. Le groupe de 25 Lions s’est entraîné durant les 15 minutes ouvertes à la presse avant que la tanière ne ferme ses portes aux regards curieux pour peaufiner ses plans face à la Tri.

Face à l’Equateur ce mardi, le Sénégal jouera son énième « finale » en 2022. Des matchs à enjeu, les Lions en ont joué beaucoup mais cette année, Aliou Cissé et ses hommes sont bien servis. La finale de la CAN face à l’Egypte en février passé et la double confrontation pour se qualifier à la Coupe du Monde, toujours face à la même équipe en mars. Battu à l’aller au Caire (1-0), Aliou Cissé avait sonné la mobilisation pour le match retour avec le fameux « talatay nder ». La suite de l’histoire vous la connaissez. Elle se poursuit actuellement à Doha avec cette victoire à décrocher ce mardi ou « talata » pour rester en vie dans cette 22e édition de la Coupe du Monde 2022.

wiwsport.com