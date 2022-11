S’il a déjà montré ses principales qualités dans le passé, Krépin Diatta est un peu moins à la fête depuis son retour en Equipe Nationale. Au Qatar notamment, il joue beaucoup mais se montre très peu convaincant.

Souvenez-vous en 2019 ! Quand Krépin Diatta a mis tous les supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal à ses pieds. Peut-être même bien avant l’année 2019, en 2017 quand l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Académie servait des prestations XXL à la Coupe d’Afrique des Nations U20 puis à la Coupe du Monde avec la même catégorie. Réclamé par tout le peuple sénégalais, il rejoignait la sélection A en mars 2019.

Très tôt adopté par le sélectionneur et par ses coéquipiers, il devenait très vite un titulaire incontournable, à juste titre d’autant que le joueur, alors âgé de 20 ans seulement, se montrait incandescent à chaque occasion, notamment lors de la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte. Qui ne se rappelle pas de cette tonitruante demi-volée au premier match de la phase de groupes contre la Tanzanie ? Tout le monde s’en souvient.

Un rythme d’antan qui met du temps pour revenir

Fort de ses prestations au Club Brugge puis à l’AS Monaco de mars 2019 à juin 2021, Krépin Diatta a enchaîné 20 sélections, sans jamais manquer le moindre match avec les Lions. Mais, aujourd’hui, malgré un statut qui reste toujours le même : titulaire inamovible, Krepinho, lui qui a longtemps été blessé, semble avoir perdu de son influence dans le jeu de l’Equipe Nationale. Et dans cette Coupe du Monde, ses prestations restent dans l’ombre de lui-même.

Deux-cent-quatre-vingt-huit minutes jouées. Quatre titularisations en quatre matchs, dont deux sur deux dans ce Mondial. Depuis qu’il a fait son retour en sélection en septembre dernier après s’être débarrassé de cette terrible blessure, l’ancien joueur de Sarpsborg a beaucoup joué avec les Lions. En plus des statistiques pas du tout flatteuses (0 but, 0 passe décisive), son rendement général reste bien moyen, particulièrement à la Coupe du Monde.

Que ce soit sur le côté droit comme contre les Pays-Bas ou sur le côté gauche comme contre le Qatar, Krépin Diatta perd beaucoup de ballons (22 pertes de balles en 2 matchs), défend peu, se montre très peu inspiré dans ses dribbles (1 dribble réussi pour seulement 3 tentés en 2 matchs). S’il pèche physiquement ou pas, il ne s’impose pas non plus dans les duels. Contre le Qatar, par exemple, il n’a remporté que 3 duels au sol contre 10. C’est peu dire qu’il y a encore des séquelles de la blessure qui l’a éloigné des terrains pendant pas moins de neuf mois.

Un changement impératif ?

Tout le monde connaît le potentiel de Krépin Diatta et personne ne doute de ses qualités. Néanmoins, au regard de ses performances et à force de voir d’autres joueurs se montrer plus décisifs, la constance dans les onze de départ d’Aliou Cissé pour le joueur de 23 ans peut aujourd’hui surprendre et poser questions, au moment où les Lions doivent s’avancer avec leurs meilleures cartes contre l’Equateur pour tenter de se qualifier aux huitièmes de finale du Mondial. Toujours aussi exigeant avec ses joueurs, Aliou Cissé devrait être conscient que son Krepinho, notre Krepinho a besoin du temps pour retrouver la forme. C’est nécessaire.

wiwsport.com