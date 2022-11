En conférence de presse aujourd’hui, Aliou Cissé a parlé de la ferveur des supporters sénégalais.

Tous espèrent voir les Lions le plus loin possible dans cette compétition. Aliou Cissé est conscient de l’exigence des supporters. « Je suis issu d’un pays où on n’aime pas la défaite. On est un pays qui veut gagner. Je veux gagner, le peuple veut gagner et les joueurs aussi. Bien sûr que ne pas passer serait quelque chose de difficile. Maintenant, on reste dans le cadre du football. Ce qui est important est de faire le nécessaire et surtout de donner les possibilités de pouvoir gagner » a déclaré Cissé en conférence de presse à la veille du match Sénégal v Équateur.

D’ailleurs, ce match qui aura lieu ce mardi 29 novembre 2022 à 15h GMT coïncidera avec les deux années de disparition de Pape Bouba Diop, premier buteur du Sénégal à la coupe du monde. Pas une pression mais une motivation supplémentaire pour avancer selon Aliou Cissé. « Concernant Pape Bouba Diop, vous connaissez les rapports qu’on a. C’est un frère d’arme. On a vécu des moments exceptionnels. Et à un moment donné, on a vécu plus ensemble avec Bouba que notre famille, que le terre lui soit légère. Et nous prions et présentons ses condoléances à sa famille ».

