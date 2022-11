Pensionnaire de la Premier League depuis cette saison, Nottingham Forest a décidé de se lancer sur le dossier Iliman Ndiaye véritable révélation de ce début de saison en Championship.

Promu cette saison dans l’élite anglaise de la Premier League, Nottingham Forest a vraisemblablement de grandes ambitions pour durer dans cette ligue. 18e du championnat d’Angleterre à la pause pour la Coupe du monde après 14 journées disputées, les « blades » pensent déjà au prochain mercato estival pour se renfoncer. Pour se faire, le club a ainsi jeter son dévolu sur Iliman Ndiaye.

Auteur d’un très bon début de saison à Sheffield United avec 9 buts et 2 passes décisives en 21 matchs, le joueur de 22 ans qui dispute actuellement le mondial avec les Lions du Sénégal attire les regards partout en Angleterre. Selon Examinerlive.com, Nottingham Forest est fortement intéressé par le joueur et serait prêt à débourser une somme de 4 à 5 millions de livres sterling pour s’attacher ses services.

Pour The Athletic, l’intérêt de Nottingham pour le jeune prodige sénégalais ne date pas d’aujourd’hui puisque l’entraineur des Blades , Steve Cooper avait déjà voulu recruter Iliman Ndiaye en début de cette saison après ses prestations marquantes en fin de saison dernière en Championship. Le milieu offensif avait d’ailleurs marqué quatre fois lors des sept derniers matchs en D2 et avait surtout attiré l’attention lors de la demi-finale retour des barrages à City Ground entre Nottingham et Sheffield.

Si le souhait des dirigeants de Nottingham Forest se réalise, Iliman Ndiaye rejoindrai alors ses compatriotes et coéquipiers en sélection Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté recruté cette saison par le club anglais.

Wiwsport.com