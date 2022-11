Il a marqué les esprits dans cette Coupe du Monde, Enner Valencia, en tête du classement des meilleurs buteurs de ce tournoi avec trois réalisations manquera certainement l’Equateur s’il s’avère qu’il soit indisponible contre le Sénégal. En conférence veille de match, le sélectionneur de l’équipe de la Tri a donné les nouvelles de son attaquant vedette.

Auteur des trois buts équatoriens dans ce mondial, l’attaquant de Fenerbahçe était évacué sur civière lors du match entre les Pays-Bas et l’Equateur (1-1) après avoir égalisé pour son équipe. Son entraîneur espère, malgré la blessure confirmée de Valencia, qu’il sera en forme et tirera son équipe vers le succès contre le Sénégal, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A.

S’il n’est pas prêt dès le début, j’espère qu’il pourra être présent à un moment donné mais j’ai confiance

« Malheureusement, il a une entorse au genou mais il a un grand cœur et veut être dans chaque bataille pour notre équipe nationale. Il veut être là et, bien sûr, son leadership est quelque chose dont nous avons toujours besoin. C’est un joueur extraordinaire. C’est quelqu’un que je choisirais toujours dans mon équipe nationale. Nous essaierons de le préparer pour le prochain match. S’il n’est pas prêt dès le début, j’espère qu’il pourra être présent à un moment donné mais j’ai confiance car je sais qu’il voudra être là. Il est fougueux« , a déclaré Gustavo Alfaro en conférence de presse ce matin. Face aux Lions du Sénégal, dos au mur, la Tri aura besoin d’un petit point du nul pour valider son billet pour les huitièmes de cette Coupe du Monde.

wiwsport.com