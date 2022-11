Boulaye Dia, Ismail Jacokbs, Idrissa Gana, Pathe Ciss et Nampalys Mendy ayant déjà été averti lors du match contre les Pays-Bas et le Qatar, sont sur la menace d’une suspension. En effet, au risque de vivre les huitièmes depuis les gradins du stade, en cas de victoire des Lions bien sûr contre l’Equateur, ces cinq Lions devront éviter de prendre un nouvel avertissement face à la Tri pour le compte de la troisième journée du groupe A. Mais, Aliou Cissé ne voit pas les choses de la même manière. Il pense que les joueurs doivent se mettre au service du collectif et oublier l’histoire des cartons jaunes.

« Un footballeur professionnel quand il rentre sur le terrain, il ne doit pas penser à sa propre personne. Il doit penser à ce que l’équipe a besoin et ce qu’il doit faire pour l’équipe. Les garçons, même s’ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd’hui c’est de se qualifier. Je suis sûr et certain qu’ils feront abstraction de ces cartons-là et donneront le maximum pour que l’équipe aille de l’avant et que l’aventure continue. Les cartons jaunes ? On les met de côté et on se concentre sur le match et surtout les ingrédients qu’il faut mettre individuellement et collectivement », dixit le sélectionneur des Lions en conférence de presse ce matin en prélude du troisième match des Lions contre l’Equateur. Pour rappel, avec 3 points au compteur, le Sénégal doit impérativement s’imposer devant les coéquipiers de Enner valencia pour disputer les huitièmes de finale de la 22e édition de la Coupe du Monde. Le match est prévu demain à 15h00 GMT.