Le Sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal s’est présenté en conférence de presse ce lundi matin, à la veille du troisième match de poules des Lions contre l’Equateur. Malgré sa victoire contre le Qatar et ses trois points, le Sénégal est dans une situation où seul un succès l’envoie disputer le second tour. Aliou Cissé en a bien conscience et compte bien remporter son duel contre la TRi.

Surprise dans son onze de départ ?

On ne peut pas le dire ici qu’est-ce qu’on va changer. Est-ce qu’il y aura de changement ? En tout cas, c’est une très belle équipe de l’Equateur, mais nous savons qu’il n’y a pas de calcul à faire, il faut impérativement gagner pour avoir la chance de continuer cette aventure. C’est une équipe qu’on respecte mais nous l’avons bien préparé et nous espérons avoir la victoire.

La Pression du match

On gère bien cette pression. Pour nous c’est une très belle pression. Nous travaillons tous les jours, nous faisons ce métier-là au jour d’aujourd’hui. On a travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là, le niveau de cette compétition-là, nous avons qu’une victoire nous donnera l’opportunité de continuer cette aventure. Perdre nous ramène à la maison, on n’a pas envie d’y penser. Le scénario est clair. Par rapport en 2018 où on savait qu’on pouvait avoir un point tandis que la les choses sont claires. Nous allons vers un match très difficile face à une équipe qui défend bien, une équipe très agressive. Mais je crois que c’est notre quotidien, en réalité depuis 7 ans que je suis là, ce sont des matchs à pression, des matchs décisifs et très importants. Donc pour demain ce sera un match parmi tant d’autres en termes de pression en termes d’adrénaline mais je trouve que le football de haut niveau c’est ça et ce que nous voulons, ce qui nous amène ici.

La victoire du Maroc

Féliciter le Maroc parce que c’est une très belle victoire contre la Belgique. Oui, cela peut être une source d’inspiration pour nous ou il nous faudra impérativement gagner. Je félicite vraiment cette équipe marocaine, son entraîneur et l’ensemble des joueurs et staff.

wiwsport.com