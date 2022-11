Azul Mariano Viajes Mallorca (Sant Josep) se déplaçait sur le parquet du CB Grup Barna ce weekend à l’occasion de la 9e journée de Liga Feminina 2 en Espagne.

Un voyage sanctionné par une défaite pour Aya Traoré et ses coéquipières, qui se sont inclinée (68-47). La sénégalaise (18 points, 7 rebonds et 1 passe) a tout fait pour maintenir son équipe dans le match. Mais c’était insuffisant face aux catalanes mieux armées et qui ont fait la différence en seconde période.

