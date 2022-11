L’équipe du Sénégal s’apprête à prendre part à la 14e édition des championnats du monde d’esport. La délégation sénégalaise qui s’est envolé ce lundi pour Bali est composée de l’équipe PUGB mobile de Solo Esport et de Momojuve.

Ce mois de novembre est le mois du numérique et la famille de l’esport n’est pas en reste. Après l’Orange Esport Expérience, le Sahel Esports Champion et le Youth E-Games Championship, place à la Coupe du monde à Bali, en Indonésie. Présent sur la scène internationale depuis un peu plus d’un an, le Sénégal sera au rendez-vous de cette 14e édition notamment sur Efootball et sur PUBG Mobile.

Sur le jeu Efootball, c’est le champion confirmé, Momojuve qui défendra les couleurs nationales dans ces échéances. En phase de groupe, il devra affronter l’Argentine, l’Algérie et le Vietnam. En ce qui concerne les jeux PUBG Mobile, c’est l’équipe SOLO Esport qui représentera le Sénégal. Dans cette catégorie, le Sénégal partage son groupe avec la Libye, le Pakistan, l’Arabie Saoudite, le Bruneï Darussalam, l’Azerbaïdjan et le Sri Lanka.

Sous l’égide de l’IESF, ce mondial de l’esport se déroulera du 1er au 12 décembre prochain. L’Objectif du Sénégal dans cette compétition est clair, plus qu’une troisième place pour le n°4 mondial Momojuve et une participation sensationnelle de l’équipe PUBG Mobile qui a fini de faire ses preuves sur le continent.

🇸🇳🇸🇳🇸🇳🥳🥳🥳

Le tirage au sort des poules pour les World @IeSF_Master Bali Championship a été révélé hier

La team Senegal sera représentée par @HadyJuve pour Le jeu Efooball et l'équipe @soloesportclub pour PUBG Mobile pic.twitter.com/zm6HVqFm8U — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) November 14, 2022

wiwsport.com