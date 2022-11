Avec un court contrat qui arrive à terme en janvier 2023, le défenseur sénégalais Amadou Salif Mbengue ne devrait pourtant pas quitter de sitôt Reading FC qui est satisfait de ses prestations et voudrait garder son « diamant brut » pour les années à venir.

Arrivé sur la pointe des pieds, Amadou Salif Mbengue s’est imposé à Reading au fil de ses rencontres lors desquelles il a laissé bonne impression. Signé incognito en provenance du FC Metz relégué en Ligue 2 la saison derrière, le jeune défenseur central sénégalais s’est offert la faveur de ses dirigeants et des supporters du club de Championship.

Tantôt utilisé à des postes secondaires sur le terrain, tantôt écarté du groupe, le joueur sénégalais de 20 ans n’a jamais bronché et a continué patiemment à attendre son tour. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il est adoubé par Mark Bowen directeur des opérations du football à Reading.

A force de patience et de professionnalisme, Amadou Mbengue a finalement conclu un court accord à la mi-septembre alors que rien ne lui prédestiné un avenir dans ce club de deuxième division anglaise.

Sa polyvalence est l’une de ses forces. Capable de jouer sur le côté gauche dans une defense à trois, Amadou Mbengue peut aussi évoluer en tant qu’arrière droit même si son poste de prédilection est l’axe central. Sa polyvalence, son club ne s’y prive pas et entrevoit meme de l’utiliser en tant que milieu défensif pour sa mobilité et sa puissance.

Ce monstre physique est un « diamant brut » et il pourrait faire les beaux jours de Reading pendant très longtemps tant son engagement est apprécié au sein du club de Reading qui veut désormais le prolonger pour les 2 voir 3 prochaines années. La possibilité d’une vente à grand profit n’est pas écarté mais la priorité reste et demeure une prolongation de son contrat en bonne et due forme a informé Thetilehurstend.

Cette saison, Amadou Mbengue a disputé 8 rencontres sur 13 possibles avec son club en Championship.

