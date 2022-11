« On n’arrive pas à joindre les responsables du ministère des Sports, car tout le monde est actuellement ou Mondial de foot, ou Qatar, Les billets d’avion sont validés et le regroupement des athlètes se fait depuis une semaine, mais on n’a aucun interlocuteur pour discuter de la participation sénégalaise, et personne ne répond aux sollicitations. Ce qui signifie que l’on ne sait pas si on part ce dimanche ou pas».

Ces paroles émises par un proche de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA), samedi passé, semblent ne plus être d’actualité. Puisque la délégation sénégalaise s’est envolée, hier dimanche, en début de matinée, pour Durban. Ce qui veut dire que les fédéraux du karaté ont finalement pu entrer en contact avec la tutelle pour les demiers réglages de ce voyage. Pour rappel, ces Championnats d’Afrique de karaté, édition 2022, sont un jumelage de la 21 édition des seniors, la 13ème en juniors et le 5ème en cadets.

Lors des deux dernières éditions africaines, le Sénégal n’a guère été ridicule. En 2021, en Égypte, les Lions avaient hérité du 5ème rang continental avec une moisson de dix médailles (1 en or, 3 en et 6 en bronze). Un an plutôt, à Tanger (Maroc), le Sénégal avait obtenu le même rang africain, mais avec 1 médaille en or et 10 en bronze. Ainsi, les ambitions sénégalaises pour cette campagne 2022 s’inscrivent dans une suite logique de maintenir ou d’améliorer l’actuel rang africain. Et que les jeunes pousses de la Tanière poursuivent leur apprentissage du haut niveau.